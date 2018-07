ÜLEVAADE | Suurtel kodumaistel firmadel ajab raha üle ääre, aga investeeringuid tehakse vähe. Kas pangad peaks muretsema?

Euromündid Foto: Raivo Tasso

Eesti börsiettevõtetel on jaotamata kasumit enam kui miljardi euro eest. Lisaks sellele on meil aga väga jõukaid börsil mitte olevaid firmasid, kel pangaarve vaat et üle ääre ajab. Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina kinnitab, et meie suurfirmadele on kogunenud piisavalt puhvreid, kuid investeeringuid tehakse aina vähem.