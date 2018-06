Ülikoolid saavad riigilt küberkaitse arenduseks 1,5 miljonit

„Lisarahastus võimaldab meil luua ja testida praktilisi turvalisi lahendusi ning parandada õppe- ja teadustöö võimekust kogu riigi jaoks strateegilise tähtsusega alal. Tartu Ülikooli jaoks on oluline täiendada ülikooli seniseid tugevusi just rakendusliku suunitlusega küberkaitse kompetentsikeskuse arendamisega,“ kommenteeris Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juht Jaak Vilo.

Tallinna Tehnikaülikooli küberkaitse programmijuht Rain Ottis ütles, et ülikoolide jaoks on rahastus vajalik ennekõike digitaalse ekspertiisi ja küberkaitse juhtimise suundade teadus- ja õppetöö arendamiseks. „TTÜ-l on võimalik senisest paremini toetada nii avalikku kui erasektorit erinevate küberturbe küsimuste lahendamisel. Saame seda teha nii koolituste kui rakendus- ja fundamentaaluuringute kaudu,“ rääkis ta.