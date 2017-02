Ülikoolilinnas ja ühtlasi Lõuna-Eesti tõmbekeskuses ei ole muret, et paneelmajade korterid tühjaks jääksid, kirjutab Arco Vara vanemmaakler Marge Saaremets.

Tartu suurim paneelmajade- ja üldse suurim linnaosa on Annelinn, kuhu ehitati kaheksakümnendatel kümneid nii viie kui ka üheksakordseid maju. Annelinnas elab ligi 27 000 tartlast ehk umbes kolmandik Tartu linna elanikkonnast ja seega on Eesti mastaapides tegemist väga suure linnaosaga.

Järgmised suuremad linnaosad on Ropka, Veeriku ja Ränilinn, kust leiab samuti palju paneelmaju, kuid mis on Annelinnaga võrreldes väiksema asustustihedusega ning rohelisema keskkonnaga.

Viimastel aastatel renoveeritakse Tartus paneelmaju väga palju. Renoveerimist otsustavad elanikud ja ühistud on selles osas olnud üllatavalt aktiivsed, kuigi linna panus kortermajade uuendamisse suuresti puudub. Enamasti kasutatakse Kredxi toetust ja laenu, mis võetakse 10-15 aastaks.

Tartu linna kiituseks võib muidugi öelda, et järjest rohkem on toetatud kvartalisiseste teede ja õuede korrastamist ning tulemas on eurorahade toel kesklinna hrušjovkade ulatuslik renoveerimine.

Paneelmajadega piirkondadest on müügipakkumiste arv kõige suurem Annelinnas. Seal on ka hinnad kõige soodsamad. Ropka, Veeriku ja Ränilinna korterite hinnad on üsna sarnased – pisut kõrgemad kui Annelinnas. Üldiselt eelistatakse heas korras kortereid, sellist buumi, et ostetakse remonti vajavaid pindu hulgi kokku ja üüritakse välja, ei ole Tartus märgata.

Kortereid müüakse erinevatel põhjustel. Suuremate korterite omanikud soovivad kolida oma majja või on lapsed kodust lahkunud ja pensionärid ei taha jääda pinnale, mida on kallis üleval pidada. Väiksematest kolitakse suurematele pindadele või kolitakse teise linna.

Magalalinnaosadesse on ehitatud või ehitatakse ka uusi maju. Uute elamispindade vastu on huvi suur, kuna nende ülalpidamiskulud on soodsamad ja majad ise soojemad. Ruutmeetri hind on uutel korteritel kuni 1500 eurot kallim (kesklinnas on vahe veel suurem), kuid vaatamata sellele leiavad uued korterid kiiresti ostjad.

Värskeim turuinfo ütleb, et Tartu linnas kujunes 2016. aasta IV kvartalis korteriomanditega tehtud ostu-müügitehingute mediaanhinnaks 1 226 eurot ruutmeetrist ja aritmeetiliseks keskmiseks 1 247 eurot ruutmeetrist.

Möödunud aasta lõpus jätkus tüüpkorteritega seotud tehinguaktiivsuse kui ka hinnataseme langus.

Lähtudes Annelinnast kui tüüpkorterite turul valitsevat olukorda kõige paremini iseloomustavast piirkonnast, oli nii hinnataseme kui tehingute arvu langus just suurim võrreldes 2015. aasta sama perioodiga.