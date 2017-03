Ülipopulaarse seriaali näitlejad tegid ootamatu käigu

Meelelahutustööstus on teada-tuntud selle poolest, et siin võitleb igaüks oma koha eest päikese all ning mingeid teeneid kaasnäitleljatele ei tehta. Pigem on igapäevane asi teisele noa selga löömine. Aeg-ajalt leidub aga juhtumeid, kus kuulsused astuvad samme, mis on tõeliselt suuremeelsed. Viimane selline lugu tuleb seriaali The Big Bang Theory ehk eesti keeles „Suure paugu teooria" võtteplatsilt, kirjutab Celebrity Networth.

Mitmed allikad annavad teada, et viis peategelast on astunud olulise sammu, et seriaal saaks veel kaks hooaega jätkuda. Nimelt olid Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar ja Simon Helberg nõus oma palgas tegema olulise järeleandmise, et leitaks raha kahe hiljem liitunud näitleja Mayim Bialiku ja Melissa Rauchi palga tõstmiseks.

Seriaalis osalejate täpsed palganumbrid ei ole teada, kuid väidetavalt teenivad viis seriaalis algusest alates mänginud peategelast igaüks miljon dollarit episoodi kohta. Nüüd räägitakse, et igaüks oli nõus andma oma palgast ära 100 000 dollarit. Lihtne tehe annab kokku 500 000 dollarit ning see tähendab, et Bialik ja Rauch said mõlemad juurde 250 000 dollarit osa kohta. See tähendab neile mõlemale nüüd kokku 450 000 dollarit. Ei ole küll võrdne, aga algus seegi.

See liigutus tähendab, et üliedukas seriaal saab ka 11. ja 12. hooaja. Warner Bros'ile ning CBS-ile on tegu väga võimsa rahamasinaga. Meenutagem, et samamoodi üheskoos ajasid oma palgaasju ka kunagise hittseriaali „Sõbrad" näitlejad.