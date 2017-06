Ülipopulaarse treeningprogrammi looja põgenes võikate süüdistuste tõttu koduriigist

Bikram Choudhury jalgealune on tuliseks läinud. Tema kohta on esitatud vahistamismäärus. Väidetavalt on ta koduriigist pagenud USAsse ning ei ole maksnud sentigi oma 7 miljoni dollari suurusest võlast. See tekkis, kui kohus otsustas, et kurikuulus joogi ahistas seksuaalselt iseenda firma juristi, kirjutab Celebrity Networth.

Jaanuarikuus tegi kohus otsuse, millega pandi Choudhuryle peale kohustus maksta naisele valuraha 7 miljonit dollarit. Ta ei ole siiani maksnud midagi. Los Angelese ülemkohtu kohtunik Edward Moreton andis välja vahistamismääruse ning seadis kautsjoniks 8 miljonit dollarit. Endine jurist Miki Jafa-Bodden tuli süüdistustega välja 2016. aasta alguses. Ta väitis, et guru oli teda korduvalt ahistanud. Lisaks ütlest ta, et ta vallandati, kui ta hakkas uurima juhtumit, kus Choudhury väidetavalt vägistas üht oma õpilast. Guru on valinud seni tee, kus ta ei ole midagi maksnud ning peidab oma vara. Ta haaras passi ja põgenes USAsse. Jafa-Boddeni advokaat on andnud sisse kohtuasja ka Choudhury abikaasa ja laste vastu, süüdistades neid varade kantimisele ja peitmisele kaasa aitamises. Advokaat on varade liikumist jälginud ning leidis, et Choudhury on mitmed autod ja muud esemed viinud oma Nevada ja Florida ladudest minema. Neis osariikides on võetud vastu kohtumäärused, mis ei võimalda tal enam varasid välja viia. Choudhury on alati väitnud, et on süütu. HBO-le antud intervjuus ütles ta: Loe veel „Miks ma peaksin naisi ahistama? Inimesed maksavad miljon dollarit, et saada tilk minu spermat. Kas te olete nii rumal, et seda saasta uskuda?" Paraku ei ole Jafa-Bodden ainuke naine, kes teda süüdistab. Tal on hetkel pooleli kohtuasjad veel kuue naisega. Viis neist süüdistavad teda lausa vägistamises. Kohus peaks neid asju arutama veel sel aastal. Üks kohtuasi on jõudnud kokkuleppemenetluseni. Bikram Choudhury teenis varanduse, kui lõi Bikram-jooga harjutusteseeria, mis kestab 90 minutit ning mis sisaldab endas kindlate harjutuste jada. Tema vara väärtuseks on hinnatud 75 miljonit dollarit.