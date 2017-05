Ülipopulaarset Türi lillelaata korraldav MTÜ teenib kena kopikat

Türi lillalaata korraldab MTÜ Türi Aianduse ja Mesinduse Selts. Tegemist on pika ajalooga kodanikuühendusega. Nende peamine tuluallikas ongi loomulikult lillelaada korraldamine. Milline näeb siis kogu lugu välja ärilisest seisukohast? Kuidas MTÜ-l läinud on?

Tänavu toimuv lillelaat on järjekorras 40.. Ilusa juubeli puhul on paslik vaadata, kuidas läheb laada korraldajatel majanduslikult. Olgu öeldud, et lillelaat ei ole ainus üritus, mida MTÜ korraldab. Teine suurem üritus on iga-aastane Türi Sügislaat.

Kui vaadata MTÜ 2015. aasta majandusaasta aruannet, siis saab öelda, et vähemalt toona ja 2014. aastal oli tulemus väga stabiilne. Kui liikmetelt kogus mittetulundusühing vaid napilt üle 500 euro, siis ettevõtlusest teeniti mõlemal aastal ligi 100 000 eurot. Aasta lõpus jäi aga 2015. aastal näppude vahele ehk kogunes kasumit 17 287 eurot. Aasta varem oli see summa 30 434 eurot.

Üheks suuremak kuluartikliks oli MTÜ jaoks tööjõukulud, mis 2014. aastal ulatusid lausa 56 411 euroni, kuid 2015. aastal olid veidi üle 34 500 euro. Töö on kaks täiskohaga töötajat. 2014. aastal maksti tasusid ka teistele inimestele.

2015. aasta seisuga oli MTÜ-l käibevara kokku 113 144 euro eest, ligi 13 000 sellest rahas. Materiaalset põhivara oli neil 121 200 euro eest.

Aruandest tuleb ka välja, et selleks ajaks oli suudetud eelmistest perioodidest tallele panna 214 817 eurot, millele lisandus siis 2015. aasta 17 287 eurot.

Loe veel

Mida MTÜ teeb?

Türi Aianduse ja Mesinduse Selts asutati kodanikualgatuse korras 26. aprillil 1975.a. Seltsil täitus 2015.a 40 aastat. Selts on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab aiandusest, mesindusest ja käsitööst huvitatuid kodanikke.

Seltsi peamiseks eesmärgiks on kaasa aidata kodukoha arengule, toetada oma liikmete sellekohast initsiatiivi ja korraldada nende ühistegevust. Üleriigilise tähelepanu pälvivad regulaarselt igal kevadel peetav aiandusseltsi Lillelaat. 2015.a. toimus 38. Türi Lillelaat. Septembris toimus 30. Türi Sügislaat.

2015.a korraldati õppepäevi ja väljasõite, talvisel perioodil kuulati seltsi ruumides asjatundjate vestlusi, koostöös Türi Kevadpealinna meeskonnaga sai teoks kolm aiandusloengut Türi Kultuurikeskuses. Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsil on kolm tegutsevat huviringi: Türi Heegeldajad, Türi Kangaring ja seltsi võimlemisrühm.

2015.a sai renoveeritud meie seltsi vana maja, mille eesmärgiks on edendada käsitööd Türil, korraldada õpitubasid jaloenguid. Tutvustada avalikkusele meie seltsi tegemisi seestpoolt.

Seltsi tööd juhib 5 liikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele maksti 2015. aastal 8513 eurot. Seltsil on 133 liiget.