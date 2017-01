Viimseks kohtupäevaks valmistuvate ülirikaste ameeriklaste seas kasvab trend soetada Uus-Meremaale kinnisvara.

Viimse kohtupäeva alla peetakse silmas tuumakatastroofi, laiaulatuslikku keskkonnakatastroofi või raevunud rahvamasside rünnakut, vahendab Iltalehti.

Mõned rikastest pelgavad, et Donald Trumpi võimulesaamisega võivad asjad väga halvaks minna.

Osa jõukuritest on endale rajanud kõikvõimalike ohtude eest kaitsvad varjupaigad, kuhu võib välismaailmast eralduda aastateks. Teised on aga ette valmistanud põgenemistee juhuks, kui "sõnnik lendab ventilaatorisse". Pelgupaigaks on valitud koht kaugel lõunas - Uus-Meremaal. "Kui tahad pääseda apokalüpsisest ja raha ei ole probleem, siis Uus-Meremaast paremat paika pole olemas," kirjutab The Guardian.

Saareriik on liiga kaugel, et keegi tahaks seda vallutada. Washingtoni on 14 000 kilomeetrit ja Austraaliasse enam kui 2000 kilomeetrit. Uus-Meremaa on poliitiliselt stabiilne ja erinevalt näiteks Austraaliast, ei ole seal ohtlikke loomi.

LinkedIn'i kaasasutaja Reid Hoffmani sõnul on Uus-Meremaa eriti populaarne Silicon Valley miljardäride seas. "Kui ütled, et ostad maja Uus-Meremaal, siis on see nagu parool, rohkem ei ole tarvis selgitada," rääkis Hoffman.

Üks ettevõtja rääkis lehele, et umbes pooled tema tuttavatest ärimeestes on endale soetanud kinnisvara Uus-Meremaal või mõnes teises kauges paigas.

Uus-Meremaa kinnisvaramaakleri Graham Walli sõnul on ameeriklastest klientide arv viimase kuue kuu jooksul kahekordistunud. "Nad ei usu maailmalõpu tulekut, kuid tunnetavad, et kodumaa poliitiline kliima on ebakindel," sõnas Wall.

Uus-Meremaa migratsiooniameti veebilehekülge tabas pärast Trumpi presidendiks valimist päringute laviin - 48 tunni vältel külastati USAst lehte 88 353 korda. Tavaliselt külastatakse veebilehte 2300 korda päevas.

Investoritele suunatud veebilehte New Zealand Now külastas samal ajal 101 000 ameeriklast, tavapäevadel on külastajate arv umbes 1500.

Uus-Meremaa elamisloa võib endale soetada igaüks, kes toob kaasa piisavalt raha. Kui paigutad kolme aasta jooksul riiki umbes 6,6 miljonit eurot ja viibid seal vähemalt 44 päeva, on elamisluba olemas.