Ülirikkaid naisi on vähe, loe, kui palju neid on maailma 500 rikkaima inimese hulgas!

Bloombergi andmetel on maailma rikkaimate inimeste hulgas 435 meest ja 65 naist, mis tähendab, et ülirikkaid naisi leidub nimekirjas üsna vähe, ainult 13%.

Võrdluseks, et oma varanduse ise teeninud naisi on maailma 500 rikkaima hulgas ainult seitse ehk 1,4%. Maailma elanikest aga iga teine on naine (kokku 49,6%).

Maailma rikkaim naine on praeguse seisuga Walmarti kontserni pärinud Alice Walton (67), kelle varandust hinnatakse ümmarguselt 30 miljardile eurole.

Oma varanduse ise teeninud naistest rikkaim on 1970. aastal sündinud Hiina ettevõtja Zhou Qunfei (varandust umbes 7,9 miljardi euro jagu). Ta asutas puuteekraanide komponente tootva firma Lens Technology.

End ise rikkaks teinud naistest kolm edukaimat on Hiinast, viies Hongkongist. Neljas, kuues ja seitsmes koht kuuluvad USA naistele.

Vaata Bloombergi statistikat