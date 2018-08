Üllatav avastus. Kuidas on seotud äsja Itaaliasse siirdunud Ragnar Klavan ja paljukirutud Reidi tee ehitus?

Verston Ehitus valiti 2016. aastal Paide linna aasta parimaks ettevõtteks. Tegemist on paides peakontorit omava ettevõttega. Firma suuremad tööd on seni olnud Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimine (2006-2008), Tallinn-Narva mnt Kukruse-Jõhvi lõigu rekonstrueerimine (2009-2010), Kroodi liiklussõlme ehitus (2011-2012) ja Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala ehitus (2014-2015). Ettevõtte 100-protsendiline omanik on Verston Holding. Kes on siis valdusfirma omanikud?

Selle suurosanikeks on ühtlasi ka Paide Linnameeskonna presidendi ametit pidav Veiko Veskimäe (45%) ja Erkko Saluste (45%). Meie vutisangad Klavanile kuulub niisiis 10%.

Verston sai jackpoti

Verston Ehituse ajalugu on soliidne, aga jackpoti said nad sel aastal, kui nad allkirjastasid koos ühispakkuja KMG Inseneriehituse ASiga alla ehituse töövõtulepingu Tallinna Kommunaalametiga. Objektiks Reidi tee ja hanke maksumuseks üle 38 miljoni euro.

Teeehitusfirma 2017. aasta käive oli 15,1 miljonit eurot ning kasumi reale kirjutati pisut alla 880 000 euro. Seejuures kasvas käive aastaga üle kahe korra ning kasum lausa enam kui neli korda. Firma pakub viimastel andmetel tööd 82 inimesele. Võib julgelt öelda, et Verston Ehitus on jõudsalt kasvav teeehitusfirma ning Reidi tee annab sellele veelgi võimsama tuule tiibadesse.

Veel üks põnev projekt

Milline on aga Haart Ehitus OÜ seis? 2017. aasta müügitulu oli siin 5,44 miljonit eurot ning kasum 18 756 eurot. Aasta varem oli käive ligi miljon eurot suurem ning kasum üle 176 000 euro. Viimastel andmetel töötab firmas 45 inimest. Omanikeringis on 60% Verston Holding ehk osalt ka Klavan ning 40% omab Riho Metsla.

Ka Haart osaleb ühes väga olulises projektis, kaaslaseks ka Verston Ehitus. Eelmise aasta novembris allkirjastasid RKAS ja konsortsium, kuhu kuuluvad Haart Ehitus OÜ, Graniittirakennus Kallio Oy, Verston Ehitus OÜ ning GRK Infra AS, ehituslepingu kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamiseks Tallinnasse Maarjamäele. See avatakse juba tuleval nädalal, 23. augustil. Ehitustööde maksumus on 6,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Jalkameeste agentuur

Lisaks eelnevale omab Klavan koos Joel Lindpere ja Aivar Annistega firmat, mis tegeleb noortele jalgpalluritele agentuuri teenuse pakkumisega. Kes ei tea, siis nii Lindpere kui Anniste on samuti endised tippjalgpallurid ning Eesti koondislased. Estonian Youth Football Agency OÜ on tegutsenud aasta ja 8 kuud, aga ühtegi majandusaasta aruannet nad veel esitanud ei ole. Küll aga on neil koduleht. Seal on põhisõnumiks: „Unista suurelt. Meie noored on meie eesmärk.". Lisaks on seal kirjas:

„Meie unistus on näha eesti mängijaid jalgpalli kõrgeimal tasemel. Meie eesmärk on aidata noortel andekatel jalgpalluritel saavutada oma sihid ja unistused.

Me otsime, analüüsime ja pakume parimaid eratreeninguid professionaalide poolt, kes on mänginud aastaid kõrgel tasemel ja koondises. Me pakume mängijatele ja nende peredele ausaid ja avameelseid konsultatsioone. Oleme loonud rahvusvahelise ja võimalusterohke võrgustiku, et aidata meie mängijatel tõelist jalgpallimaailma tundma õppida nii noorelt kui võimalik."

Jalgpallimaailmast on teada, et ega agendidki vaesed mehed ja naised ole. Kõvemad tegijad panevad taskusse miljoneid. Kas kolm Eesti vutimeest tõusevad ses vallas Eesti kuningateks? Mine tea.

Selge on aga see, et Ragnar Klavan on end juba kindlustamas selleks ajaks, kui profijalgpall enam leiba lauale ei too.