Üllatav: kui muu kinnisvara hind on Eestis Lätist ja Leedust kallim, siis põllumaa hinnaga sörgime teiste sabas

Nõupuu sõnul on ühest vastust sellele küsimusele raske anda. Hinnavahe ei ole suur, kolme riigi keskmine hind hektari kohta jääb vahemikku 2 781 – 3 484. Siin võib vahe Nõupuu sõnul tuleneda mitmest asjaolust: andmete kogumise meetodist ja analüüsist eri riikides, samuti on oluline koht siinkohal ka Euroopa Liidu põllumajandustoetustel, lisaks lõpliku maatüki hinda kujundavad mitmed tegurid – maatüki suurus (suurema maatüki hektari hind on kallim, kuna parem harida), mulla kvaliteet, ligipääsu olemasolu, Eesti puhul registreerimine PRIA põllumassiivide registris jne.

“Tegemist on tervet riiki üldistava keskmise näitajaga, mis on mõjutatav mõne piirkonna madalama või kõrgema hinnataseme poolt.

Näiteks Eestis küündib regiooniti haritava maa hektari mediaanhind üle 3 800 euro. Rõhutan mediaanhind, kuna Balti ülevaates on tegemist tavaliste keskmistega, mis on kergemini mõjutatavad ekstreemsetest tehingutest,” ütles Nõupuu, lisades, et seniste andmete kohaselt on kõigis kolmes regioonis näha haritava maa hinna kasvu.