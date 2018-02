Üllatav põhjus miks börsitõus võib jätkuda

Kui esmaspäeval toimus USA aktsiaturul kuue aasta kõige hullem kukkumine valmistus USAs Richmondis asuv Jamie Cox klientide kõnedeks. Ainult, et neid kõnesid tuli ülivähe, kirjutab Reuters.

Sellest võib teha kaks järeldust. Esiteks, börs ja aktsiad ei huvita inimesi või usuvad nad börsitõusu jätkumist vaatamata ajutisele tagasilöögile.

Coxi 2500 kundest helistasid või saatsid emaili vaid 15. Ta juhib Harris Financial Groupis 750 miljoni dollari väärtses varasid.

Mitte keegi ühendust võtnutest ei öelnud, et võta börsilt raha välja, rääkis ta. Sestap leidis Cox, et üheksa aastaselt tõusval aktsiaturul on veel ruumi ülespoole rühkimiseks.

„See pole üldse nagu 2008-2009 aasta kriis,“ rääkis ta. „Enamus on taibanud, et majandus läheb paremaks ja maksukärped toetavad aktsiaid.“

Umbes 52 protsenti ameeriklastest omavad aktsiaid või aktsiafondide osakuid. Läbi pensioniplaanide nagu 401 (k) on jänkidel börsil mängus 5,3 triljonit dollarit.

Mõned finantsnõustajad soovitasid esmaspäeval, et ostke languse korral aktsiaid juurde, kuna tegemist on vaid ajutise börsikorrektsiooniga.