Üllatav statistika: sularaha mahud on Eestis jõudnud eelmise majandusbuumi tasemele

Sularahatöötluse ja veo teenust pakkuva G4Si andmetel on sularaha kasutamine Eestis kasvanud. Seda näitavad sularahaautomaatidest välja võetav raha hulk ning kaubandus- ja teenindusettevõtetes käideldava sularaha maht.

Suurema tõusu tegi kaubanduse ja teeninduse valdkonnas käideldud sularaha maht, mis on aastaga kasvanud 21 protsenti.

„Majanduse käekäik ja sularaha kasutamine käivad alati käsikäes. Inimeste ostujõud on suurem, mis selgitab ka suuremaid sularaha käitlusmahte," selgitas G4S Eesti sularahadivisjoni direktor Peeter Torim.

G4S täidab ja tühjendab kõiki Eestis olevaid sularahaautomaate. 2016. aasta jooksul kasvas neis käideldud raha maht 4 protsenti - 6,7 miljardilt eurolt 7 miljardini.

Kui vaadata sularahaautomaatide kasutamist, siis Eesti Panga andmetel kasvas automaatidest välja võetud raha summa aastaga 53 miljonit eurot. Eelmisel aastal võeti sularahaautomaatidest välja ligi 3,9 miljardit eurot. Sellega jõuti tasemele, kus oldi viimati 2007. aastal ehk eelmise majandusbuumi ajal.

Sularaha kasutuse tipphooaeg on igal aastal juulis ja detsembris. Kuu keskmisega võrreldes kasvasid 2016. aasta juulis sularaha mahud 7 protsenti ja detsembris 12 protsenti. „Juuli on suvepuhkuste tipphooaeg ja Eestimaal ringi sõites varutakse ikka rohkem sularaha kaasa. Detsember on kõigile teada tuntud ostlemishooaeg, see peegeldub ka sularaha mahtudes," selgitas Torim.

Vähenenud on pangakontorites käideldava sularaha kogus - aastaga kokku 19 protsenti. Langedes 497 miljonilt 403 miljonile eurole.

Kokku käideldi G4S Eesti sularahakeskustes eelmisel aastal 9,8 miljardit eurot.