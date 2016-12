Esmakordselt alates 2008. aastast ei ole enam London Ühendkuningriigi eluasemete hinnatõusu mootor, selgub Nationwide Suilding Society uuringust.

Tänavu tõusid eluasemeväärtused Londonis aastaga 3,7 protsenti ja üleriigiliselt 4,5 protsenti.

Veel 2015. aastal tõusid Suurbritannia pealinnas eluasemehinnad 12,2 protsenti, kirjutab Bloomberg.

„Londoni pikaajaline suurema hinnatõusu periood on lõppemas,“ ütles Nationwide’i peaökonomist Robert Gardner. „Londonis ja Lõuna-Inglismaal on enamus inimesi avastanud, et nad ei ole võimelised eluaset ostma või peavad elamise ostmiseks palju rohkem laenu võtma suhtena sissetulekusse, seda vaatamata olukorrale, kus madal intressitase hoidis kuiseid eluasemelaenukulusid all.“

Londoni kinnisvaraturgu mõjutasid juunikuise brexiti rahvahääletuse tulemus ja ka tõusnud kinnisvaratehingute lõiv.

Tulevaks aastaks prognoosis Nationwide, et üle riigi tõuseb keskmine eluaseme hind kaks protsenti. Hinnatõusu kasuks räägivad rekordmadal intressitase ja eluasemete puudus. Et Londonis on inimestele muutunud eluaseme ostmine kalliks, oodatakse tuleval aastal seal järsku hinnatõusu aeglustumist.