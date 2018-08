Üllatus! Stockmann teenis kasumi

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS 1

Stockmanni Hullud päevad Foto: Eero Vabamaegi

Seda ei juhtu just igapäev, et Stockmann teatab kvartalikasumist. Pigem on ettevõtet kimbutanud ärimudeli muutused ja rasked kahjumiga päädinud olud.