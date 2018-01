Üllatus, üllatus: Saaremaa püsiühendust toetab ka vana praamiparun ise

Saarlased usuvad silla vajalikkusse ning tunnevad rõõmu, et ettevõtjad Raivo Hein ja Raivo Kütt silla ehitamise idee välja käisid, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Praegu me oleme äärmiselt positiivselt meelestatud. Kui ikkagi väga lugupeetud ettevõtjad sellise asja on käivitanud, siis Saaremaa kogukond ja Saaremaa vald kindlasti peavad igati kaasa aitama. Seda enam, kui ei ole sinna arvestatud ei kohaliku omavalitsuse ega ka riigi vahendeid," kommenteeris Saaremaa vallavanem Madis Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

Idee üle väljendas heameelt ka ettevõtja Vjatšeslav Leedo, kelle sõnul peab saarega püsiühendus olema. Iseküsimus, kas see peab just sild olema.

"Tegelikult mul on siiralt hea meel, et Raivo on selle poleemika üles tõstnud, sest püsiühendus on ikka püsiühendus. Sellest me oleme ju rääkinud 20 aastat, et püsiühendus peab olema. Omaette küsimus on, kas see peab sild olema," rääkis ta.

