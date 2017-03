Ülle Madise viib aktsiisivaidluse riigikohtusse

Riigikogu ei toetanud õiguskantsler Ülle Madise seisukohta, et alkoholiaktsiisi kiire tõus sel ja järgmisel aastal on põhiseadusega vastuolus, Madise pöördub nüüd riigikohtusse, kirjutab Äripäev.

"See on riigikogu õigus. Õiguskantsleril omakorda on kohustus sellisel juhul pöörduda riigikohtusse. Rõhutan, et see on asjade normaalne ja põhiseaduspärane käik. Meil tuleb saavutada selgus ja soovitatavalt enne 1. juulit," rääkis õiguskantsler riigikogu ees.

Õiguskantsleri ettepanekule oli vastu 49 saadikut, poolt andis hääle 34 riigikogu liiget.

"Minu hinnangul ei ole kõnealuse regulatsiooni puhul tegemist õiguspärase ootuse rikkumisega. Esiteks on tegemist põhjendatud aktsiisitõusuga, mida on käsitletud väga mitmes analüüsis, mida õiguskantsler ju otseselt ka ei vaidlusta. Teiseks on selle muudatuse puhul antud piisav etteteatamise tähtaeg, üle poole aasta," ütles riigikogu põhiseaduskomisjoni poolne ettekandja Ken-Marti Vaher.

