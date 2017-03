Ultrarikkad investeerivad teisiti kui tavainimesed

Mingist rikkustasemest edasi ei pea rikkad inimesed investeerides silmas pidama ainult tulusust ja riski.

Inimeste rahapaigutused on väga erinevad. Vähemalt 30 miljoni dollarilise varandusega inimestele ehk ultrarikastele meeldivad nn hingega varad. Heal lapsel mitu nime, nii et neid nimetatakse ka kollektsioneeritavateks, luksus- ja alternatiivseteks varadeks. Sellist vara on vähestel.

Siia hulka kuuluvad näiteks haruldased veinid, autod, kunstiteosed, ehted, mündid, margid, kalliskivid, kellad, Hiina keraamika, antiikmööbel... Selliste investeeringute rõhk on sõnal haruldane ehk parimast parim – ultrarikastel on raha, et olla valiv.