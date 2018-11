Ümberkorraldused Nordicas ei ole lõppenud: lennufirma vähendab suvesihtkohtade arvu kolmandiku võrra

Regulaarlendudest ei leia suvisest lennuplaanist enam Tallinna-Müncheni liini, mille lende niigi selle suve lõpust otsustati vähendada. Ühtlasi ei ole ei suviseses ega praeguses otsesihtkohtade plaanis enam Tallinna-Göteborgi liini, mille Nordica eelmisel aastal 28. augustist käivitas, kuid mille sulgemisest ta vahepeal otseselt teada andnud ei ole.

Liini käivitamisel kinnitas Nordica, et tegemist on regulaarliiniga, lennud toimuvad aastaringselt ja kõrghooajal seitse korda nädalas. Nordica kodulehel saab Göteborgi lendu siiski osta, küll aga mitte enam otsesihtkohana, vaid läbi Varssavi lennates. Sama on näiteks ka Hamburgi lennuga.

Kuivõrd Nordica sulgeb 14. jaanuarist kolm regulaarliini, siis Märt Sibriku sõnul on nende plaanis uus veel ka see, et 13. jaanuarist lisatakse koostöös LOTiga veel üks täiendav sagedus liinile Tallinna-Varssavi. „Tallinnast parimate lennuühenduste tagamiseks,” põhjendas Nordica liinivõrgu ärijuht.

Oslo, Peterburi ja Amsterdami liinide sulgemist põhjendas rahvuslik lennufirma möödunud reedel sellega, et konkurentsiolukord ei soosi nendel liinidel tegevuse jätkamist. Koos sellega teatas Nordica ka 9 töötaja koondamisest.

„Hoolimata meie põhimõtteliselt ülesandest pakkuda Eestile konkurentsivõimelisi ühendusi, ei tähenda see, et neid peaks pakkuma olukorras, kus see pole majanduslikult mõistlik. Meie eesmärk ei ole saavutada suurimat turuosa Tallinnas ükskõik, mis hinnaga,” põhjendas seda sammu möödunud reedel Ärilehele Nordica praegune juht Hannes Saarpuu.

Nordica alustas tegevust 2015. aasta novembris pärast seda, kui Euroopa Komisjoni otsusest tingitult kuulutati välja Estonian Airi pankrot. Viimase poole aasta jooksul on Nordicast lahkunud mitu juhti, teiste hulgas senine juhatuse esimees Jaan Tamm, finantsjuht Ahto Pärl ja äriarenduse juht Sven Kukemelk.

Nende muutuste taga nähakse Poola lennufirma LOTi survet, kellele kuulub kahe lennufirma ühises ettevõttes Regional Jet 49%-line osalus. Ka lätlaste lennufirma airBalticu juht Martin Gauss on väitnud, et Nordica on LOTi käepikendus, tehes seda, mida poolakad tahavad.