Ungari peaminister andis spioonidele käsu uurida Sorose võrku

Ungari peaminister Viktor Orban ründas taas miljardär George Sorosit, andes luurereteenistusele korralduse kaardistada miljardärist finantsisti võrku, kirjutab Bloomberg.

Luureteenistus peab hindama, kas Soros on püüdnud mõjutada Euroopa Liidu institutsioone, et need karistaks Ungarit immigratsioonipoliitika pärast.

Tuleval aastal toimuvad Ungaris parlamendivalimised. Orbani Fideszi parteil on Tarki arvamusküsitluse andmetel 59-protsendine valijate toetus. Selle taga on edukas migratsiooni ja Sorose vastane kampaania. Teisel kohal on natsionalistlik Jobbik.

Orbani sõnul on Euroopa muutumas sisserändajate vabaks tsooniks ja tsooniks Läänes, kus ei aeta minema sisse isikutuvastuseta sisserändajaid.