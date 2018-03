Ungari peaminister kuldab sõbrad üle. Ka Balatoni turismipiirkonnas hakkas raha liikuma

Ungari peaminister Viktor Orban kasutab Euroopa Liidu maksumaksjate raha, et rikastada oma sõpru ja perekonnaliikmeid.

Ungaris on kena turismimagnet Balatoni järv. Selle ääres asub kuurortlinn Keszthely, kus looduse kaunidusele on kontrastiks koledad hotellid.

See kuurort oli kommunismiaja tööliste ja ametnike lemmik puhkusekohaks. Nüüd on aga muutunud linn tõsiseks investeerimiskohaks. Reuters uuris ja avastas, et Keszthely elanikud ei kipu arenduste pealt raha teenima. Eelkõige teenivad sellelt Viktor Orbani sõbrad ja perekond.

Orban plaanib suunata enam kui kolm miljardit dollarit riigi raha kuni 2030. aastani kõikjal Ungaris turismisektori ettevõtetesse. Sealhulgas läheb valitsuse 2014. aasta märtsi teate kohaselt Balatoni järve äärsetele projektidele 1,4 miljardit dollarit. Enamus rahast tuleb Ungari maksumaksjate taskust. Umbes 40 protsenti tuleb Euroopa Liidust, kes eraldab raha Euroopa Liidu majandusarengult mahajäänud piirkondadele.

„Sellist raha pole Balatonil nähtud kõigi aastate jooksul kokku alates kommunismi lõpust saati,“ ütles Balatoni piirkonna turismiassotsiatsiooni juht Henrik Hoffmann.

Alates 2014. aastast kui peaminister rääkis esmakordselt võimalikust investeeringust, on Keszthely seitse prominentsemat järveäärset kinnistut omaniku vahetanud. Nendest kolm kuuluvad nüüd Orbani lapespõlvesõbrale Lorinc Meszarosele ja tema äripartneritele. Ülejäänud kolm kuuluvad Orbani onupojale Istvan Meszarosele ja temaga seotud isikutele. Reuters avastas ettevõtte dokumentidest, et Orbani onupoeg saab ligi poole ettevõtte kasumist, kes ostis kuurorti suurima hotelli.

Meszaros ja Tiborcz kuuluvad Ungari eliidi hulka, kelle varandus on kaheksa aasta jooksul jõudsalt kasvanud. Nad omandasid osalused panganduse, energeetika, ehitus-, põllumajandus- ja meediaetteevõtetes ning turismi valdkonnas. Kokku on kümnel eraisikul olulised osalused Keszthely arendustes. Nende kontrolli all olevad ettevõtted on võitnud avalike pakkumisi, millest osa on rahastatud EL poolt. Alates Orbani võimule tulekust 2010. aastal on selliseid pakkumisi võidetud ligi kaheksa miljardi dollari ulatuses. See tähendab, et enam kui kümme protsenti avalikest pakkumistest läks selle seltskonna kätte. Läinud aastal oli tõeline avalike pakkumiste küllus – kokku enam kui 14 miljardi dollari väärtuses. Keszthelyga rannaga seotud ärimeeste ettevõtted võitsid nendest enam kui nelja miljardi dollari eest tellimusi.

Alates 2010. aastast on Ungari majandus kasvanud keskmiselt kaks protsenti aastas, kuid turism on Balatoni järve ääres kasvanud kiiremini. Kuid Keszethely 2014. aasta hotellides 165 000 ööbitud öö kõrval kahanes 2015. ja 2016. aastal keskmine ööbimine aastas 135 000ni.