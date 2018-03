Unilever viib tegevuse lihtsustamiseks peakontori Suurbritanniast minema

Unilever viib kogu oma peakontori Hollandisse. Sellega jäetakse maha ligi sajand Londonis olnud ettevõtte üks kahest peakontorist, kirjutab Bloomberg.

Tegemist on tõsise kõrvakiiluga Ühendkuningriigi peaministrile Theresa May'le, kes tahtis säilitada Hollandi investeeringu kui riik lahkub Euroopa Liidust. Selline oli tulem kuid kestnud vägikaikaveo järel Hollandi ja Ühendkuningriigi vahel. Dove seebitootja teatas läinud aastal, et nad plaanivad lihtsustada kahe peakontori süsteemi.

Et Suurbritanniale lööki vähendada, plaanib ettevõte jätta ilu- ja kodukaupade divisjoni Londoni. Kompanii aktsia jääb nii Amsterdami kui Londoni börsile. Lisaks on aktsia ka USA aktsiaturul.

1930. aastal Hollandi Margarine Unie ja Suurbritannia seebitootja Lever Brothersi liitumisel tekkinud ettevõttel on kaasaajal tavaks korraldada kaks aktsionäride üldkoosolekut. Samuti on kompaniil kaks nõukogu, mille kõik liikmed kattuvad ning ülevõtmisreeglite mõttes töötavad ettevõtted eraldi kahes riigis.

Üks peakontor kahe asemel aitab lihtsustada Unileveri äri ja kärpida kulusid.