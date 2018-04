Unistuste täitumisest ehk sellest, miks investeerida inimestevahelistesse laenudesse

Kes meist poleks unistanud püsivast passiivsest sissetulekust? Pikka aega on levinud arvamus, et investeerida saab vaid pankade vahendusel. Kuid mida teavad pangad vastastikku kasulikust koostööst?

Panga kliendid saavad vaid nõustuda panga seatud tingimustega, mistõttu tunnevad nad end pankade ees jõuetuna. Tegemist pole mitte koostööga, vaid teenimise eesmärgil inimeste ärakasutamisega. Nüüd aga on avanenud uus võimalus tagada püsiv sissetulek – alternatiivinvesteering, mida nimetatakse inimestevaheliseks laenamiseks (P2P – peer-to-peer). Kasutades mõnda olemasolevatest veebiportaalidest, saavad laenuandjad ja laenuvõtjad tehinguid teha otse.

Kui teil on laenuandmiseks raha olemas, saate investeerida suurtesse ärilaenudesse, mida on taotlenud taustauuringu läbinud laenuvõtjad. Ka laenuvõtjad võidavad, sest nende makstavad intressimäärad on madalamad. Kaotavad vaid pangad, kes jäävad ilma oma tavapärasest kasumist.

Inimestevahelised laenud on ka hea moodus oma investeerimisportfooliot mitmekesistada, kui te olete juba aktsiatesse või võlakirjadesse investeerinud.

Üks selline inimestevaheliste laenude vahendamise veebiportaal on Balti uuenduslik veebipõhine kauplemiskoht Grupeer, mille on asutanud finants-, riskianalüüsi, IT- ja kinnisvaraarenduse spetsialistid. Praegu on Grupeer üks väheseid portaale, mille puhul ei pea muretsema maksete hilinemise ega maksmata jätmise pärast.

Turvalisus on Grupeeri portaali jaoks esmatähtis ning sellepärast hinnatakse kõiki projekte väga põhjalikult. Grupeer on turvaline rahvusvaheline kauplemiskoht, mis vahendab pika- ja lühiajalisi kinnisvaratagatisega laene Lääne- ja Ida-Euroopas ning pakub tagasiostugarantiid BuyBack.

Eraldi tasuks mainida nende viimast kinnisvaraarendusprojekti Promenada. „Promenada on ainulaadne 14%-lise intressimäära, kinnisvaratagatise ja garanteeritud tagasiostuvõimalusega projekt. Olgugi, et projekti kestus on 12 kuud, on projekt usaldusväärne ja kõik riskid on maandatud,“ ütles Grupeeri portaali asutaja Alla Kisika. „Lisaks pakume 1%-list rahatagastusgarantiid CashBack. Niisiis on projekti investeerimise intressimäär kokku 15%.”

Promenada Grupeer SIA

Nendele, kes eelistavad lühiajalisi (1–6-kuulisi) investeeringuid BuyBack-garantii ja suure kasumiga, soovitab Grupeer järeleproovitud ja usaldusväärset laenuväljastajat Monify, mis pakub kontrollitud riskiga 14%-list tulu. Lähitulevikus lisab Monify Grupeeri portaalile uue varaklassi. Investorid peaksid aga meeles pidama, et kõik Grupeeri portaali laenuväljastajad on põhjalikult kontrollitud ja usaldusväärsed.

„Meie kliendid on meile kõige tähtsamad, sellepärast rõhume eeskätt auditile ja uuendustele. Ainult Grupeeri portaal pakub oma klientidele meili teel kvalitatiivset tehnilist ja juriidilist abi. Me pakume pädevat nõu juriidiliste tehingute toimimise kohta,” lisas Alla Kisika.

Praegu töötab Grupeeri tiim aktiivselt automatiseeritud investeeringute funktsiooniga, mis plaanitakse kuu lõpus turule tuua. Automatiseeritud investeeringud pakuvad võimaluse tulu teenimisel aega säästa.

Loomulikult kõiguvad intressimäärad aja jooksul, aga inimestevahelised laenud võimaldavad investoritel rohkem tulu teenida kui enamik teisi püsivat sissetulekut pakkuvaid vahendeid ja seda ilma suuremate riskideta.