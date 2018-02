Unistuste Tööandja 2018 on „ei ettekäänetele“ Pipedrive

2018. aasta Unistuste Tööandjaks kuulutati müügitarkvara loov ettevõte Pipedrive. 377 inimesele mitmes riigis tööd andva firma personalijuhi Leelia Rohumaa sõnul on üks nende inimeste värbamise põhimõtetest „no excuses – ei ettekäänetele“ ehk nende juures saavad tööd vaid kõikide probleemide lahendamisse optimistliku innuga suhtuvad inimesed.

Kuigi Pipedrive on juba viiendat aastat toimunud konkursil osalenud ka varem, ning jõudnud isegi finaali, oldi ettevõttes veendunud, et tegelikult vääritakse ikkagi vaid võitu. „Pipedrive'i edu põhineb suurepärasel tootel, tugeval ettevõttekultuuril ja rahvusvahelisel meeskonnal. Teadlik tööandjabrändi eest hoolitsemine võimaldab meil seda kombinatsiooni hoida ning Unistuste Tööandjaks kandideerimine sellest ka teistele teada anda,“ kommenteeris Leelia Rohumaa pärast tiitli saamist põhjusi, miks otsustati uuesti konkursile tulla. „Ja muidugi saame siit ka Pipedrive’i tööandjabrändi kohta hea analüüsi.“

Pipedrive personalijuht reastas ka ettevõtte peamised väärtused, mille alusel tööletahtjaid nende organisatsioonis küllalt karmist sõelast läbi kurnatakse: inimesel peab olema n-ö internal drive ehk sisemine põlemine selle töö suhtes, mida tegema tullakse; ta peab keskenduma sellele, et mitte kunagi kellegi teise päeva ära rikkuda; tal peab olema soov pidevalt juurde õppida ja õpitut teistega jagada ning ta peab keskenduma lahenduste leidmisele, mitte vabanduste otsimisele. Tänu tugevale ja teadlikule sõelale on meeskonda pääsenud inimestega väga suurepärane koos töötada ja personaliinimeste peamiseks mureks on välja mõelda, mille uuega veel oma töötajaid rõõmustada. „Kui küsite, mida on meie ettevõttes erilist, siis need on meie suurepärased, professionaalsed ja ägedad inimesed. Mõned neist on isegi üllatusega tõdenud, et pole meie juures töötades kohanud ühtegi inimest, kes neile ei meeldiks,“ märkis Rohumaa.

Zürii: Pipedrive on suutnud kiiresti kasvades hoida kõrgel meeskonnavaimu

Pipedrivile tõi zürii kõrged punktid ennekõike asjaolu, et tegemist on väga kiiresti kasvava ettevõttega, kes kiirele kasvule vaatamata on suutnud hoida töökultuuri ja töötajate motivatsiooni väga kõrgel. Konkursi eestvedaja Anu-Mall Naaritsa sõnul näitas nii Pipedrive kui ka mitmed teised finalistid, et aasta aastalt on ettevõtted oma tööandja brändiga üha sihikindlamalt tööd teinud ning teavad täpselt, milliseid inimesi nad otsivad ja kuidas neid õnnelike ning pühendunutena hoida. „Kui sa oled väike ja stabiilne organisatsioon, siis on küllalt kerge olla hea tööandja, kuid kiire kasvu tingimustes, kus inimesed pidevalt lisanduvad, lahkuvad, vahetuvad, kolivad teistesse riikidesse, suudavad seda vähesed. Sel aastal finaali jõudnud organisatsioonide kuvand oli ka tervikuna varasemate aastatega võrreldes harmoonilisem. Ehk nende kui tööandja kuvand organisatsiooni seest ja väljast vaadelduna oli üsna sarnane, mis omakorda näitabki teadlikku pühendumist kindlatele väärtustele.“

Eripreemiad Rimile, R-Kioskile ja Mainor Ülemistele

Lisaks Unistuste Tööandja 2018 tiitlile anti eile õhtul välja ka eripreemiad. Marketingi Instituudi eripreemia läks Rimi Foodsile uute töötajagruppide, sh puuetega inimeste tööturule aitamise eest. Ajakirja Director eripreemia pälvis R-Kiosk oma frantsiisipõhise juhtimismudeli eduka juurutamise eest. Ning CV-Keskuse Tulevikutegija tiitliga pärjati kinnisvarafirma Mainor Ülemiste.

Lisaks Pipedrivele pääsesid finaali ehk nelja parima hulka sel aastal veel Innove SA, AS SEB Pank.