United Airlines ei õppinud oma veast: lennukist visati välja oma pulma lendav paarike

Laupäeval visati United Airlinesi lennukist välja Costa Rical abielluma pidanud paarike, sest nad istusid lennukis valele kohale.

Eelmisel nädalal hakkas internetis levima video sellest, kuidas United Airlines'i pardalt eemaldati inimene, sest lennuk oli ülebroneeritud. Kuigi lennufirma vabandas ja lubas tasuda brutaalselt välja lohitatud mehele kahjutasu, siis tundub, et oma vigadest siiski ei õpitud.

Laupäeval eemaldati Costa Ricale suunduva lennult paarike, kelle sõnul istusid nad juba lennukis, kui turvamees juhatas nad pardalt maha. United Airlines eitab seda väites, et turvamehi antud olukorras ei kasutatud.

"Paarike proovis järjepidevalt istuda klassi, milleks neil ei olnud pileteid ning keeldus naasmast oma ostetud kohtadele," väitis lennufirma. "Neil paluti lahkuda meeskonna poolt ning nad nõustusid." Lisaks väitis firma, et nad pakkusid paarile allahidlusega ööbimist hotellis ning muretsesid neile piletid pühapäevasele lennule.

Kihlatud paar sellega ei nõustu. Michael Hohli väitel tahtsid nad maksta teiste istekohtade eest, sest nende algsetel istekohtadel magas reisija. Peale uuele kohale istumist selgus, et nad valisid "äriklass pluss" kohad, mille eest tuleb maksta lisatasu. Hohl oli valmis seda tegema, kuid meeskond keeldus ja käskis neil lahkuda.

"Me ei teadnud, et see on suur asi," ütles Hohl. "Me lihtsalt liikusime äriklassis kaks rida edasi. Me ei läinud esimesse klassi istuma," selgitas ta.