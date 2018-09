Unustage .com-i krahh, krüptoraha kukkumine on olnud veel hullem

2000. aasta tõeline internetifirma-aktsiate buum lõppes valusa kukkumisega ja paljud said kannatada. Nüüd on kord krüptoinvestorite käes, kes uskusid, et pealtnäha revolutsiooniline tehnoloogia toob aina kestvat edu. Need, kes panustasid suurelt, on saanud valusa reaalsuskontrolli.

2017. aasta oli virtuaalraha maania aasta. Tekkis lootus, et bitcoin on „digitaalne kuld" ning et plokiahelal põhinevad tokenid kujundavad ümber terveid tööstusharusid. Nüüd on jutt muutunud. Tekkinud on ülehaipimise küsimus, turvalisus, turumanipulatsioonid ning jutt karmimast regulatsioonist. Lisaks ei ole Wall Street kogu teemat piisavalt kiirelt omaks võtnud.

Krüpto-pullid lükkavad negatiivse võrdluse .com krahhiga ümber ja osundavad sellele, et Nasdaq on 15 aastat hiljem taas tipus ja internetil on olnud ühiskonnale väga oluline mõju. Nad viitavad ka sellele, et bitcoin on ka varem sarnasest langusest taastunud.

Elame-näeme.