Unustuse hõlma vajunud palgatõus ei küsi asukohta ega kvalifikatsiooni

Eelmisel nädalal sai alguse Rakvere Lihakombinaadi töötüli ja paljusid pani ahhetama seik, et osa tapamaja töötajaid pole palgatõusu näinud euro tulekust saadik. Probleem on üldisem: ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni hinnangul võib 25% Eesti ettevõtetest leida stagneerunud palga teenijaid.

„Täna käisin rahvusringhäälingus, kus ikka veel on töötajaid, kelle palk pole euro tulekust saadik tõusnud. Miinimumpalk on pidevalt tõusnud, mis viib ära kogu raha, ja just keskmistele palkadele rohkem ei jätku,” ütles ta.