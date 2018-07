Urmas Paet sotsiaalministeeriumi plaanist muuta haigekassa ja töötukassa nimesid: selline mõte saab tulla vaid kuumadest ilmadest ja mõtlemisvõime kaotamisest

Haigekassa ja töötukassa soovivad tuleval aastal muuta oma nime vastavalt tervisekassaks ja töökassaks. Hinnanguliselt kulub nimede vahetamisele kuni 865 000 eurot, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Nimemuutuste hinnaks arvestab sotsiaalministeerium 865 000 eurot. Kusjuures haigekassa saaks tervisekassaks 200 000 euroga ja töötukassa töökassaks 665 000 euroga. Töötukassa juht Meelis Paaveli sõnul kulub neil suurem osa rahast ehk 450 000 büroode väljanägemise muutmiseks.

Euroopa Parlamendi liiget, reformierakondlast Urmas Paeti aga selline mõttekäik ärritab. "Siin on küll keegi Eesti tegelikust elust olulisel määral võõrdunud: plaan kulutada miljon eurot riigiasutuste nimevahetusele saab põhineda küll vaid kuumadest ilmadest tingitud mõtlemisvõime kaotamisel," ütleb Paet.

Paet leiab, et raha tuleks hoopis suunata tervisevaldkonda, eeskätt lastele. "See on uskumatu, et Eesti riigivõimu juures olijad saavad üldse millegi nii jaburaga välja tulla, et kulutada ligi miljon eurot lihtsalt haigekassa ja töötukassa nimevahetusele. Mingi reaalsustaju ja vastutustunne võiks siiski olla," lisab ta.