Urmas Reinsalu: Eesti riik ei peaks taotlema Danskelt ja Taani riigilt kompensatsiooni rahapesu uurimise jaoks

"Meie riigis peab valitsema rahapesu suhtes nulltolerants ja sellega võimalikult seotud kasumi taotlemine annaks vale signaali. Eesti Vabariigi prokuratuur uurib seda asja ning nõuda menetlusse otseselt puutuvalt isikult mingit raha tekitaks ilmselge huvide konflikti nii näiliselt kui ka sisuliselt," ütles Reinsalu.

On kummastav, et Reinsalu, kes 2015. aastal käis välja idee nõuda koos Läti ja Leedu kolleegidega Venemaalt okupetsioonikahjude hüvitamist, seisab nüüd tugevalt kahtlaste tehingutega kogutud raha vastu.

Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse

Riigiprokuratuur algatas eile hommikul Venemaa endise investori Bill Browderi avalduse põhjal kriminaalmenetluse.

Browder on ka varem avaldusi prokuratuurile esitanud, kuid seni on menetlused lõpetatud süüdistust esitamata. “Kuriteotunnused olid hästi

kirjeldatud,” põhjendas peaprokurör Lavly Perling praegust otsust ja eitas, et üks põhjus on avalikkuse surve.

Prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas lisas, et hetkel ühtegi kahtlustatavat ei ole ning menetluse käigus selgub kas ja kellele süüdistus esitatakse. Kriminaalmenetluse algatamisele järgneb informatsiooni kogumine. "Me tunnistame, et kuna tegemist on juhtumiga, mis leidis aset aastaid tagasi ning puudutab välisriikide, seal hulgas Venemaa asutusi ja kodanikke, siis on informatsiooni kogumine raskendatud," ütles ta.