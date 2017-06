Urmas Reinsalu pani Palo üürimajade plaanile käe ette: me peaksime keskenduma vähekindlustatud inimestele, mitte üüriturule

Justiitsministeerium jättis kooskõlastamata ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo riiklike üürimajade plaani, sest see ei toeta piisavalt reaalseid abiavajajaid.

"Me kooskõlastame selle määruse juhul, kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium viib sisse olulised täpsustused," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

"Esimene puudutab seda, et minu meelest on selle programmi puhul olulisem mõelda kindlatele sotsiaalse staatusega rühmadele, kes vajavad elamispinda. See võiks määruses kirjas olla, et kohalikel omavalitsustel oleks võimalik tagada neile elamispind. Siin pean ma silmas erivajadustega inimesi, lastekodudest ellu astuvaid noori, lasterikkaid peresid ja vanglast vabanenud isikuid," ütles ta.

"Teine suhteliselt suur mure seisneb selles, et Ida-Virumaal, aga ka teistes piirkondades on korteriühistuid, mis on muutunud juhitamatuks. Need on sellised korterid, kust osa inimesi on ära läinud, osad maksavad üüri ja kommunaalkulusid samas osad ka ei maksa. Selle tõttu on nendel heausulistel korteriomanikel, kes maksavad arveid, tegelikult teenus piiratud, sest energiaettevõte keerab kraanid teiste maksmata arvete tõttu kinni," selgitas ta.

"Valitsuses sai kokku lepitud, et nö riiklike üürimajade määruse kaudu püütakse seda probleemi lahendada. Eesmärk oleks leida viis, kuidas kolida kokku juhitamatuks muutunud korteriühistud nii, et tekiksid uued kogukonnad, kus elaksid inimesed, kes suudavad toime tulla oma vara valitsemisega."

Reinsalu sõnul on väike poleemika majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga selle üle, kas neid muudatusi teha selle määruse raames või eraldi. "Ma arvan, et kuna tegemist on maksumaksja rahaga, siis on mõistlik leida lahendusi, mis puudutavad just erilist kaitset vajavaid ja vähekindlustatud isikuid, mitte nii väga üürituru küsimusi."