Urmas Sõõrumaa teeb kohalikeks valimisteks oma valimisliidu

Eesti Olümpiakomitee juht ja suurärimees Urmas Sõõrumaa lubab sügisestel kohalike omavalitsuste valimisel Tallinna linnas välja tulla oma nimekirjaga. Üheks potentsiaalseks nimekirja kuuluvaks inimeseks on ärimees Jüri Mõis.

Eesti Olümpiakomitee president, ettevõtja Urmas Sõõrumaa kavatseb Tallinnas kohalikeks valimisteks kokku panna oma valimisliidu, kinnitas Sõõrumaa Delfile. Tema sõnul on ta suhelnud kümmekonna inimesega ning tõuke selleks ideeks andis talle Jüri Mõis, kes "tuletas meelde kohalikus elus kaasarääkimise olulisust" ja tõenäoliselt Sõõrumaaga samas liidus kandideerib.

Sõõrumaa küll teisi mõttekaaslaste nimesid ei nimetanud, kuid ütles, et tegemist on pigem oma ala spetsialistidega - kirjanikud, kunstnikud, advokaadid, arstid. "Eesmärk pole mitte massi korjata, vaid märksõnaks on tegus inimene," rääkis Sõõrumaa. "Meil on veel paar kuud aega ja eks mõtleme ja arutame. Olen seda varem ka öelnud, et mind on ju korduvalt erakondadesse kutsutud, eks ka nüüd. Aga juba praegu tugevalt jalgadel seisvatel erakondadel pole ju tegelikult mind vaja. No milleks mind vaja oleks? Ma ei tahaks seda ise ka, tahan pigem siiralt ja ausalt elusse suhtuda ja öelda otse, mida mõtlen," jutustas Sõõrumaa.

Ta rõhutas, et poliitikas on puudus ikkagi pikast visioonist, sest poliitikud, kelle mandaat kestab mõne aasta, on midagi lubanud ja peavad siis seda kiirelt ellu viima, et järgmises valimistsüklis edukas olla. "Ma pooldan koguda enda ümber inimesi, kes mõtleksid ka lastelastele. Samuti on oluline rahva käest arvamuse küsimine, puudutab see siis haridust või teede rajamist või minu pärast kasvõi puude maha võtmist," ütles Sõõrumaa ilmselt viitega Haabersti teeremondile ette jäänud hõberemmelga jandile.

Samas nendib Sõõrumaa, et Tallinna linn on suhteliselt hästi arenenud. "Kuigi sõimatakse, et linnavalitsus on korruptiivne jms, siis endistest N.Liidu riikidest teist nii vähe korruptiivset riiki kui Eesti ei leiagi. Teine asi on see kui üks erakond on nii kaua võimul olnud - seda peaks muidugi tagasi pöörama. Ning efektiivsust on vaja veelgi parandada. Me oleme väike riik ja peame tegema asju efektiivsemalt."

Sõõrumaa on tuntud ka oma heldete annetuste poolest nii Reformierakonnale kui Keskerakonnale. Ka nüüd ei välistanud Sõõrumaa erakondadele annetamist. "Septembrini on veel aega, aga... ei välista annetamist."

Kõrvalt võib tekkida ka küsimus, kas Edgar Savisaar võiks Sõõrumaa nimekirjas kandideerida. Teatavasti on nad alati hästi läbi saanud. Sõõrumaa puhkeb selle spekulatsiooni peale naerma. "Savisaar on mu jaoks liiga suur tükk!"

Eile ütles Jüri Mõis Ärilehele, et kandideerib kindlasti Tallinnas kohalikel valimistel ning et tal on tekkinud hea mõistmine Reformierakonnaga, aga kaalub ka valimisliidu varianti.

"Olen otsekohene inimene. Kui ma praegu täpselt teaksin, siis ütleksin, aga kindlasti kandideerin." Mõis tunnistas Ärilehele ka seda, et just tema oli see, kes Erakonnale Eestimaa Rohelised pakkus tehingut, et rahastab nende valimiskampaaniat, vastu soovib aga seda, et rohelised hakkaksid Rail Balticu pooldajaks.

"See on ju teada, et otsin mõttekaaslasi, et valimistel kandideerida. Käin oma rahapakiga ringi. Kaks nädalat tagasi saatsin nende uuele juhile e-kirja ja saime kokku. Minu tingimus oli, et nad käituksid nii nagu rohelised mujal maailmas - oleks raudtee poolt ja autostumise vastu. Et saan nad ära veenda või näidata, et neil on tehtud näpuviga," meenutas Mõis.

Ta ütleb, et käis ju ka EKRE jutul, mis on kõigile teada. Seal heitis ta ette nende ELi-vastasust. „Ka EKRE võiks nüüd öelda, et üritasin neid ära osta," ütles Mõis.

Urmas Sõõrumaa valiti EOK juhiks 15. aprillil 2016. Ta edestas valimistel napilt keskerakondlast Jüri Ratast.