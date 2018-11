Urmas Sukles: turismimaks on saatanast

„Iga kohalik maks, mis pannakse ettevõtja kanda, on saatanast,”

ütles Sukles vastuseks Lääneranna vallavolikogu liikme Rait Maruste soovile saada õigus kehtestada vallas uusi kohalikke makse. Jutt käib turismimaksust ja n-ö nuhtlustasust, millega maksustataks tuuleenergia kasutamine.

„Kui rääkida turismimaksust, siis anda meie põhjanaabritele soomlastele praegu kasvõi vihjegi, et meil on mingi uus maks tulemas… Ma ütleks, et see on isegi kuritegelik,” leidis Sukles.

