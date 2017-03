ÜRO endine peasekretär: Euroopa Liidu põllumajandustoetuste kohta levib anekdoot

ÜRO endine peasekretär Kofi Annan kritiseeris Brüsselisse kogunenud ajakirjanike ees Euroopa Liidu põllumajandustoetusi, kirjutab EUObserver.

Annan, kes oli peasekretär aastatel 1997 kuni 2006 lõi pärast ametist lahkumist fondi, mille peamisteks eesmärkideks on vähendada näljas elevate inimeste ja vaeste osakaalu. Ta tuli Brüsselisse, et pidada põllumajanduse ning keskkonna teemalisel üritusel kõne.

Pressiga kohtumisel küsiti mehe käest, et kas tal on Euroopa ühtse põllumajanduspoliitika reformi valguses mingeid soovitusi jagada. Ta ütles, et küsimus on tema jaoks ebamugav.

„Olen siin Brüsselis, Euroopa Liidu peakorteris, kus makstakse liidu farmeritele rohkem toetusi kui üks kõik kus mujal maailmas. Võib-olla vaid USAs makstakse enam," alustas ta.

„Ja ma tulen kontinendilt, kus vaesed farmerid, kel on väga limiteeritud sissetulekud, püüavad turul konkureerida," ütles Annan, kes on sündinud Ghanas.

Ta rääkis ka nalja, mida Euroopa Liidu kohta räägitakse. Nimelt seda, et Euroopa Liit annab nii palju toetusi, et talupidajad saavad iga lehma viia lennukiga 1. klassis ümbermaailmareisile ja raha jääb ülegi. Ta lisas, et põllumajandustoetused rikkamates riikides valmistavad Aafrika riikidele tõsist peavalu.

„Meie kontinendil on palju haritavat maad, palju töötuid ja palju väikefarmereid, kellest suur osa on naised, aga ikkagi toome me igal aastal sisse 85 miljardi dollari eest toitu," tõi Annan välja.

Endine diplomaat tõdes, et täna on lihtsam tuua kümme tomatit Aafrikasse sisse kui neid ise kasvatada ning et ta soovib näha globaalset kaubandussüsteemi, mis oleks õiglane igale osapoolele. See võimaldaks igal regioonil areneda.