Urve Palo: olen viimase kuue aastaga maksnud 188 lapse kuutoetuse jagu tulumaksu

Urve Palo sõnul ei ole õige süüdistada teda riigi maksutuludesse mitte panustamises, kui viimase kuue aastaga on ta maksunud pea 150 000 eurot makse.

Tänases Eesti Ekspressi artikli uuris ettevõtja Jaak Nigul, mis on meie sotsiaalsetel teemadel sõnakate inimeste maksukultuuris valesti. Näiteks tõi ta ministri ja SDE juhatuse liikme Urve Palo „ooüütamise.” Nimelt on Urvel ja Janek Palol edukas arvutialaseid konsultatsioone pakkuv ettevõte ERP Consulting OÜ.

Aastatel 2010 kuni 2015 oli ettevõtte käive kokku 502 189, kasum 261 087, tööjõukulu 105 552 ja dividendid 327 633 eurot. Koos käibe ja kasumi kasvuga on aasta-aastalt vähenenud tööjõukulud. Aastaaruannete kohaselt moodustasid need 2010. aastal 30 725 eurot, ent 2015. aastal vaid 14 826 eurot. Miks on osaühingut juhtides valitud pigem dividendide kui palga maksmise võimalus ja palga osa pidevalt vähendatakse?

"Öelda, et ma ei ole panustanud riigi maksutuludesse on väär," sõnas ta. "Viimase kuue aasta jooksul olen riigile maksnud kokku 149 995 eurot tulu- ja sotsiaalmaksu, tulumaksu vastavalt 56 648 eurot, mis katab umbes 188 lapse kuutoetuse igal aastal, arvestades toetuseks 50 eurot kuus ja sotsiaalmaksu 93 348 eurot," põhjendas ta.

Palo sõnul ei ole ta töötanud igapäevaselt ERP Consulting OÜ-s ega ole seotud selle juhtimisega. "Kümme aastat tagasi, kui asusin esimest korda tööle ministrina, astusin kõrvale firma juhatuse liikme kohalt ja sellest ajast saadik olen üks omanikest."

"See on ka põhjuseks, miks mulle sellest ettevõttest palgatulu ega juhatuse liikme tasu ei maksta. Minu igapäevane töö ja sellega seotud palgatulu on tulnud muudest ametitest. Eestis ei ole keelatud ministril olla omanik ettevõtetes. Arvan, et on hoopis hea, et ettevõtlusministrina on mul olemas nii 15-aastane töökogemus erasektoris, erinevate ettevõtete nõukogudes ja ka omanikuna väikeettevõtluses."

"Mis puudutab ERP Consulting OÜ 2010-2015 aasta jooksul tasutud maksusid, siis moodustavad need selle aja jooksul koos sotsiaal-ja tulumaksuga kokku ligikaudu 130 000 eurot. See kõik on läinud riigikassasse," sõnas ta.

"Firmal ei ole ametiautot ega kommunaalkulusid, muid ettevõtlusega mitte seotud kulusid ei ole tasutud ettevõtte tuludest. Lisaks on ettevõte tasunud riigile tublilt käibemaksu. Aasta tagasi mullu mais lõpetas ettevõte majandustegevuse," rääkis Palo.