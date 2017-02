Riigikohus jättis täna menetlusse võtmata Vjatšeslav Leedo ettevõtte Väinamere Liinid OÜ hagi endise majandusministri Urve Palo vastu ebaõigete andmete avaldamise lõpetamiseks ja ebaõigete andmete ümberlükkamiseks.

Seega on Harju maakohtu kohtulahend jõustunud ning Väinamere Liinid OÜ hagi Urve Palo vastu jäetud rahuldamata, teatas Palo esindav vandeadvokaat Terje Eipre.

Väinamere Liinid kaebas endise majandusministri Palo kohtusse mullu septembris. Hagiavaldus esitati seoses Palo meediale öelduga, et Väinamere Liinide pakkumuse maksumus parvlaevahankes oli Tallinna Sadama omast 60 miljoni euro võrra kallim. Leedo ettevõte leidis, et Palo andmed on ebaõiged, sest pakkumuste hinnavahe oli tegelikult 29,8 miljonit eurot, mistõttu peab Palo andmed enda kulul ümber lükkama.

Harju maakohus jättis hagi 12. jaanuari otsusega rahuldamata ja mõistis Väinamere Liinid OÜ-lt Urve Palo kasuks välja menetluskulud.

Kohus tuvastas, et Palo kui endine minister avaldas samasuguseid andmeid kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, teatas Eipre. Ühtlasi nőustus kohus, et nii ministeeriumi kui ka Urve Palo avaldatud pakkumuste hinnavahe 60 miljonit eurot kajastab osalejate pakkumuste võrdlust tingimustes, kus hankija otsustab mitte kasutada laevade väljaostuoptsiooni.