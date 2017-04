USA ainult hädaldab kõrge maksukoormuse pärast

Kuigi ameeriklased arvavad, et nad on ülemaksustatud, siis OECD raport seda küll ei kinnita, kirjutab Bloomberg.

Tegelikult maksab USA töötaja veidi vähem kui arenenud maailma keskmine ja nii juba pikemat aega.

2016. aastal kulus üksikul lasteta töötajal USAs maksudeks 32 protsenti. Võrdluseks Eestis kulus maksuks 39 ja Soomes 44 protsenti. Kõrge maksukoorem oli Belgias (54 protsenti), Saksamaal (49 protsenti), Ungaris, Prantsusmaal ja Itaalias 48 protsenti. Üksikisikust töötaja maksukoormus oli Tšiilis seitse protsenti, Uus-Meremaal 18 protsenti ja Mehhikos 20 protsenti.

Abielus perekonnas, kus on üks töötav vanem ja kaks last, kulub USA maksudeks 21 protsenti. Eestis kulub sellises perekonnas maksudeks 28 protsenti. Kõrge on perekonna maksukoorem Prantsumaal (40 protsenti), Soomes, Itaalias ja Belgias 38 protsenti. Madala maksukoormaga maade seas on juba eelmisest võrdlusest tuttavad Uus-Meremaa kuue protsendi, Tšiili seitsme protsendiga ja Iirimaa kaheksa protsendiga.

