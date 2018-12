USA aktsiaturgude õudus kandus Aasiasse

Jaapani Nikkei kukkus 5% ja langes viimase 20 kuu madalaimale tasemele. Hiina Shangai indeks vajus 0,9%, kirjutab CNN.

Langused toimusid ka Tais ja Taiwanis. Hongkongi, Austraalia ja Lõuna-Korea börsid on teisipäeval jõulude tõttu suletud.

Investorid muutuvad järjest murelikumaks maailmamajanduse aeglustumise pärast ja neid hirme võimendavad Donald Trumpi rünnakud USA Föderaalreservi aadressil.

USA suurimate börsiettevõtete Standard & Poor's 500 aktsiaindeks kaotas esmaspäeval 2,7%, maailma autoriteetseim Dow Jonesi tööstusindeks aga suisa 2,9%. Kui vaadelda indeksite langust nädala jooksul, oli see halvim alates 2008. aasta majandussurutise algusest: tehnikahiide koondav Nasdaq kukkus eelmisel nädalal 8%, Dow Jones 7% ja Standard & Poor's 500 ka 7%.

USA president Donald Trump säutsus esmaspäeval oma Twitteri kontol, et „meie majanduse ainus probleem on föderaalreserv (keskpank -toim)", olles rahulolematu selle otsusega tõsta intressimääru. „[USA keskpank] ei suuda turgu tajuda, nad ei saa aru vajalikest kaubandussõdadest või tugevast dollarist või isegi demokraatide tööseisakust piiriküsimuse tõttu. USA Föderaalreserv on nagu jõuline golfimängija, kes ei saa palli auku, sest tal puudub igasugune puudutus. Ta ei suuda putata," märkis president.