USA aktsiturud suutsid viimase 10 aasta parima tõusu teha, ka nafta hind sööstis üles

USA aktsiaturgude kauplemismaht kasvas kolmapäeval 9,5 miljardi aktsiani, mis on kaks korda enam kui viimase nelja aasta 26. detsembri mahud olnud on. Kolmapäevane USA aktsiaralli andis mõnevõrra leevendust hirmudele, mida kõigi aegade halvem jõululaupäev oli hakanud investorites toitma seoses murega järjest aeglustuva maailma majanduskasvu taseme pärast.

Aktsiarallisse panustas enim tarbija kaalutlusõigusega aksiad. Näiteks Amazoni aktsia tõusis 9,5% pärast uudist, et USA jaeketid olid löönud veebipoodide kaudu tehtud pühadeostudega viimase kuue aasta rekordi.

„Tore on näha positiivset tagasilööki,” ütes CIBC investeerimisosakonna juht David Donabedian. Küll aga toonitas ta, et veel ei tasu liigselt rõõmustama hakata, kuna see üks päev ei anna veel alust arvata, et turu volatiivsus on sellega lõppenud.