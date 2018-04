USA börsidel vedasid kukkumist tehnoloogiaaktsiad

USA börsidel toimus aadrilaskmine. Juhtivad aktsiaindeksid langesid eile 1,3 kuni 1,7 protsenti.

Kukkumist vedasid tehnoloogiaettevõtete aktsiad. Google'i aktsia põrus 4,8 protsenti, Facebooki oma 3,7 protsenti, Microsoft 2,3 protsenti ja Amazon 3,8 protsenti.

Ühtlaselt punast värvi aktsiaturul olid rohelised laigud ehk trendi vastu liikunud aktsiad kommunaalmajanduse ja telekommunikatsioonisektoris.

Kuigi öeldakse, et USA valitsuse võlakirja tootluse tõus kolme protsendini pole oluline, kuna see peegeldab USA majanduse tugevat seisu, oli see üheks ajendiks aktsiate müügil. Teine seletus on, et põhjuseks sobis ka see nii kaua kestnud aktsiatõusult kasumite võtmiseks.

USA valitsuse 10-aastase võlakirja tootlus käis eile esmakordselt nelja aasta jooksul kolmel protsendil. Kõrgem võlakirja tootlus tähendab, et tarbijatele ja ettevõtetel muutub laenamine kallimaks.

Caterpillari aktsiale oli eile halvim päev alates 2016. aastast. 3M aktsia näitas 12 aasta suurimat kukkumist. Mõlemad ettevõtted hoiatasid, et kulud kasvavad ja nõudlus mitte, mis võib lüüa kasumeid. Wall Streetil loeti sellest välja, et maailma majanduskasv võib olla tipu lähedal, kirjutas Bloomberg.