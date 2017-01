Endine USA rahandusminister Lawrence Summers ründab mitmeid Donald Trumpi majandusalaseid ettepanekuid. Tema sõnul on tulevase presidendi dereguleerimise ehk riigi rolli vähendamise plaan tee järgmise majanduskriisi poole, vahendab Bloomberg Fox Newsi.

„Dereguleerimine mõnes valdkonnas nagu näiteks finantssektor on väga ohtlik," ütles Summers intervjuus Fox Newsile. „Kes soovib minna tagasi aega, mil anti elajalikult laenu? Kes soovib naasta aega, mil pangad olid ülevõimendatud?"

Trumpi meeskonna liikmed on lubanud laiali lammutada 2010. aasta Dodd-Francki määruse, mis on peamisi seadusandlikke reageeringuid 2008-09 aasta globaalsele majanduskriisile. Trump ise on sel teemal siiski andnud segaseid signaale. Oma kampaania ajal oli ta Dodd-Francki vastu. See on regulatsioon, mis seadis USAs tegutsevatele pankadele tunduvalt karmimad piirangud.

Summers, kes oli kunagi Barack Obama peamine finantsnõustaja ning rahandusminister Bill Clintoni ajal, kritiseeris ka Trumpi protektsionismi plaani. See on juba viinud Mehhiko peso langusesse, mis tähendab, et Mehhiko tööstustel on USA ees tekkinud lisa-eelis.

Autotootja käteväänamine

„Kõik ettevõtjad, kel on tehase uue asukoha valikus Ohio ja Mehhiko, leiavad, et viimane on 20% odavam paik. See on USAle väga oluline miinus," ütles täna Harvardi ülikoolis professorina tegutsev mees.

Peso on pärast 8. novembri valmisi USA dollari vastu kaotanud 14%.

Trump on Twitteris hurjutanud mitut ettevõtet, sealhulgas autotootjaid General Motors ja Toyota, et nad on planeerimas laienemist Mehhiko suunal.

„Toyota Motor ütles, et rajavad uue tehase Mehhikosse, Bajasse, et panna kokku Corollasid USA turu jaoks. MITTE MINGIL JUHUL! Rajage tehas USAsse või maksate kõrget tollimaksu," kirjutas Trump 5. jaanuaril Twitteris.

Trumpi plaan vähendada ettevõtete maksukoormust suurendab Summersi sõnul tõsiselt ebavõrdsust ning võib ka dollarit tugevdada, mis omakorda annab järjekordse hoobi eksportijatele ning inimestele, kes eksportivates ettevõtetes töötavad.

Summersile meeldib idee, et oluliselt suurendada kulutusi taristule, et anda hoogu produktiivsusele ja kasvule, kuid Trumpi plaan on tema meelest täielik Potjomkini küla näide.

Trump on välja käinud, et kümne aastaga peaks sildade, teede ja lennujaamade rajamisele kulutama triljon dollarit. Seda võiks teha erainvestorite ja maksusoodustuste kaudu.