USA esitas Huaweile kriminaalsüüdistused ärisaladuste varastamises ja Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumises

USA justiitsministeerium avaldas ka ametlikud süüdistused Huawei finantsjuhi Meng Wanzhou vastu. Meng vahistati detsembris Kanadas ja USA taotleb tema väljaandmist, vahendab CNN.

„Täna teeme me teatavaks, et esitame kriminaalsüüdistused telekomminikatsioonihiiu Huawei ja selle kaasosaliste vastu ligi kahes tosinas väidetavas kuriteos,” ütles USA peaprokuröri kohusetäitja Matthew Whitaker oma avalduses. „Hiina peab võtma oma kodanikud ja Hiina ettevõtted vastutusele seaduste järgimise eest.”

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Christopher Wray ütles pressikonverentsil, et Huawei kasutas ebaausaid äripraktikaid, mis on vastuolus majanduspõhimõtetega, mis on võimaldanud Ameerika ettevõtetel ja Ühendriikidel edu saavutada.

„Jõukus, mis juhib meie majanduslikku julgeolekut, on loomupäraselt seotud meie riikliku julgeolekuga,” ütles Wray. „Ja see tohutu mõju, mis Hiina valitsusel on Hiina korporatsioonide nagu Huawei üle, kujutab endast ohtu mõlemale.”

Peking andis täna vastulöögi, süüdistades USA-d riikliku jõu kasutamises Hiina ettevõtete mustamiseks ja tagakiusamiseks, et püüda nende normaalsed ja seaduslikud ärioperatsioonid hävitada.