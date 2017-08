USA finantsinspektsioon peatas börsiraketi First Bitcoin Capitali aktsiatega kauplemise

USA väärtpaberijärelevalve SEC peatas eile ajutiselt tehingute tegemise tänavu enam kui 6000% tõusnud First Bitcoin Capitali aktsiatega tehingute tegemise, kuna kahtleb Kanada ettevõtte avaldatud informatsiooni täpsuses ja adekvaatsuses, kirjutab MarketWatch.

Mure puudutab ettevõtte kapitali struktuuri ja varade väärtust.

Viimati maksis aktsia 1,79 dollarit. Kuni kolmapäevani on aktsia aasta algusest kallinenud 6072 protsenti. 12 kuuga on aktsia tõusnud suisa 24 421 protsenti. USA laiapõhjaline S&P 500 indkes on tõusnud 2017. aastal vaid üheksa protsenti.

Bitcoin ja teised krüptovaluutad on tänavu löönud hinnarekordeid ja on kergitanud krüptovaluutade turuväärtuse 150 miljardi dollarini.