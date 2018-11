USA investeerimispanga ennustus: 2020. aastatel tabab maailma naftapuudus

„Seitsme uue sõsara” all pidas ta silmas OECD-st välja jäävate riikide ettevõtteid. Need on saudide Aramco, venelaste Gazprom, NIOC Iraanis, Hiina riiklik kütusekorporatsioon, Petrobras Brasiilias, Venetsueela PDVSA ja Petronas Malaisias.

Algselt viidati väljendiga „seitse sõsarat” 1950. aastatel suurimatele kütusefirmadele, kellest nüüd on ühinemiste tulemusel alles jäänud viis. Need on BP, Chevron, Shell, Exxon Mobil ja Royal Dutch Shell. Della Vigna märkis, et Euroopa kütusefirmad nagu brittidele kuuluv Shell ja prantslaste Total on oma USA rivaalidega võrreldes liikunud üleminekul kütuseettevõttest energiafirmaks kiiremini.

Naftaturgudel on nõrk nädal olnud. Reedel kukkus nafta hind viimase 7 kuu madalaimale tasemele. Võrreldes oktoobrikuise hinnatipuga langesid toornafta hinnad 20 protsenti. Selle taga on kartus ülepakkumise ja üldise majanduse aeglustumise pärast.