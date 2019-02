Väljaanne kirjutab, et 1,3 miljoni elanikuga riik on just tänu oma kõrgtehnoloogilisele digitaalsele ühiskonnale tõmmanud maailma liidrite, akadeemikute ning riskikapitalistide tähelepanu.

JA numbrid räägivad enda eest. Väljaanne toob välja, kuidas meil on võimalik maksudeklaratsioone esitada veebis vähem kui viie minutiga, 99% avalikke teenuseid on veebis kättesaadavad ööpäevaringselt ning kolmandik elanikest osaleb e-valimistel.

Lisaks avalike teenuste kättesaadavusele kiidab väljaanne Eesti digiühiskonna võtmetegurina ka meie e-residentsuse programmi.