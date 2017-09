USA IT-ekspert: ID-kaardi probleem on ilmselt hullem, kui poliitikud välja ütlevad

ID-kaardi turvaauku on oma blogis nüüdseks kajastanud maailma tuntuim IT-turvalisuse ekspert Bruce Schneier.

"Meil pole aimugi, kui halb see olukord tegelikult on. Ilmselt hullem, kui poliitikud tunnistavad. Ja kuna see süsteem on kohaliku poliitikaelu jaoks nii tähtis, on tagajärjed märkimisväärsed," kirjutab Schneier, viidates Estonian Worldi ingliskeelsele artiklile turvariskist.

"See on täpselt selline asi, mille pärast muretsen, sest ID-süsteemid muutuvad järjest levinumaks ja samas tsentraliseerituks. Tahab keegi panustada, kas mõni võõrriik proovib järgmisi Eesti valimisi häkkida?" märgib Schneier.