USA IT-geeniustel on uus kuumim töökoht

USA andekaimad IT-spetsialistid, matemaatikud ja statistikud saavad ohtralt pakkumisi hakata "infoteadlaseks". Sisuliselt tähendab see amet, et tuleb otsida aina kavalaimaid võimalusi inimeste internetiharjumuste jälgimiseks ja analüüsiks, kirjutab Bloomberg. Pole just kõige auväärsem tegevus, aga maksab väga hästi.