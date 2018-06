USA ja EL-i tollitüli annab tunda ka Eesti veebiostleja rahakotis

Vastastikune imporditollide kehtestamine USA ja Euroopa Liidu vahel on jõudnud oma mõjuga nüüdseks ka Eesti tarbijani. 25-protsendilise hinnalisaga peavad alates 22. juunist arvestama nii Ameerika viski austajad kui internetist teksaspükste või kosmeetika tellijad, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Maksu-ja tolliametist öeldi ERR-ile, et esimesed USA veebikaubamajadest ostetud kaubaga postipakid on juba tollist läbi käinud ning nende saajad on pidanud maksma juurde ka 25-protsendilise tollimaksu.

Maksu-ja tolliameti peaspetsialisti Anne-Lii Lillboki sõnul puudutab tollimaks Eestis vast kõige rohkem neid, kes tellivad USA-st rõivaid, nagu T-särgid ja teksapüksid, aga kindlasti ka kosmeetikatooteid. Väga levinud on tema sõnul ka viski tellimine.

"Muidugi kõige rohkem kehtib neid tolle terase- ja alumiiniumtoodetele, aga nomenklatuuris on ka mootorrattad, mootorpaadid, toiduainetest teraviljatooted, nagu mais, maapähklivõi ja neil kõigil on siis 25-protsendiline maksumäär," ütles Lillbok, lisades, et erandiks on mängukaardid, millel on 10-protsendiline maksumäär.

