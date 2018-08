USA ja Mehhiko jõudsid uuele kaubanduskokkuleppele

„Me kutsume nüüd kanadalasi lepingu läbirääkimistele ning loodame, et jõuame ka nendega õiglase ja eduka lõpptulemuseni,“ ütles valitsusametnik Reutersile.

„Kanadaga on ikka veel problemaatilisi teemasid üleval, kuid ma arvan, et need võiks lahendada väga kiiresti,“ lausus ametnik.

USA president Donald Trump ja Mehhiko president Enrique Pena Nieto ütlesid, et läbirääkimised Kanadaga algavad kohe ning president Trump ähvardas Kanadat tollitariifiga Kanadas tehtud autodele, juhul kui kolmepoolset kokkulepet ei saavutata.

USA ja Mehhiko kokkulepe nõuab, et 75% autode koostisest tehakse lepinguriikides ehk siis USA-s ja Mehhikos, mis on tõus varasema 62,5% nõude pealt ning et 40-45% autode koostisest tehakse töötajate poolt, kes saavad vähemalt 16 dollarit tunnis.

Allikas: Äripäev