USA kääris Läti ABLV panga järel käised üles Malta panga suhtes. Jälle moratoorium

Et Läti ABLV panga rahapesuafäärid ja seotus Põhja-Korea relvaprogrammiga tõi USA poolt kaudselt kaasa panga moratooriumi ehk klientidele tehinguteks sulgemise ja likvideerimise, siis nüüd on USA muskleid pingutamas Malta panga kallal.

Malta finantsregulaatorid otsustasid kuulutada välja Pilatus Banki moratooriumi ehk piirata klientidel raha väljavõttu pangast. Pangajuht Ali Sadr Hashemi Nejad on USAs arreteeritud, kuna pank rikkus USA poolt Iraanile kehtestatud majandussanktsioone.

Maltal on puhkenud pahameeletorm, et Malta võimud ei võtnud mitte midagi ette mullu mõrvatud ajakirjaniku osas. Ajakirjanik Daphne Caruana Galizia kirjutas korruptsioonist ja süüdistas panka rahapesus. Korruptsioonivastased aktivistid viisid pangahoone ette pesumasinad.

Malta politsei teatel pole Malta kodanikud ega institutsioonid sanktsioonide rikkumisega seotud. Samuti ei ole läbi Malta toimunud ühtegi tehingut.

Malta prokuratuur andis välja Euroopa vahistamiskäsu mullu Maltalt Kreekasse lahkunud venelanna Maria Efimova suhtes. Efimova töötas 2016. aastal kolm kuud Pilatus Bankis. Caruna Galizia tunnistas, et just Efimova oli pangasiseste dokumentide edastajaks, mis viitasid sellele, et peaministri Joseph Muscati naisel Michelle Muscatil on Panamal varifirma.