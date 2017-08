USA kaitsetööstusel on helge tulevik

Ameerika kaitsetööstuse aktsiad pakuvad investoritele rohkelt rõõmu tänu kasvanud pingetele Iraani, Venemaa ja Põhja-Koreaga - kõik see annab hoogu riikide kaitsekulutustele, kirjutab Äripäev.

Kirss tordil on Ameerika Ühendriikide plaan suurendada kaitsekulutusi, millele andis lootust Donald Trumpi teisipäevane sõnavõtt, kus ta ütles, et tahab Talibani vastast võitlust laiendada. Seepeale tõusid kaitsetööstuse aktsiaid sisaldavad börsil kaubeldavad fondid SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (+1,17%) ja iShares U.S Aerospace & Defence ETF (+1,18%).

Kaitsekulutused suurenevad aasta teises pooles jätkuvalt, kuid esialgu planeeritust aeglasemalt, kirjutab uudisteagentuur Bloomberg. Läbirääkimised keskenduvad Ameerika siseriiklikele eelisteemadele nagu sotsiaalkindlustussüsteem, defitsiit ja maksude vähendamine.

Loe pikemalt Äripäevast.