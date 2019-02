USA keelab Venezuela nafta ligipääsu USA turule. Kuhu nafta läheb?

USA ja EL piiravad makseid Venezuela riiklikule naftakompaniile. Seetõttu vaatab vaesuses Lõuna-Ameerika riik hetketehingute vormis ostjate nagu India poole. Sanktsioonide eesmärk on lõigata läbi finantstugi Venezuela presidendile Nicolas Madurole.

Kahe nädala jooksul alates sanktsioonide välja kuulutamisest on PDVSA saanud laadida ja eksportida 1,15 miljonit barrelit musta kulda ööpäevas, selgub Refinitiv Eikoni andmetest.

Supertankerid Baghdad ja Folegandros I asusid esmaspäeva õhtul Venezuela Jose terminaalist naftalastiga India sadamate poole teele. Ka mitmed teised tankrid vedasid Venezuela naftat Aasia suunas, kuigi nende saabumissadamad polnud teada.

Ka Aasias võib klientide leidmisega probleeme tekkida, kuna Washington kasutab oma poliitilist ja rahandusliku mõjuvõimu, et hoida ostuhuvilisi PDVSAga tehingutest eemal.

Barclays bank kirjutas teisipäeval Venezuela kohta suisa erianalüüsi.

“Arvestades Venezuela raskusi teistesse riikidesse nafta eksportimisel, on vähetõenäoline, et kogu toodang läheb kiiresti teistele turgudele,” teatas pank.

USA pank Goldman Sachs kirjutas kolmapäeval, et sanktsioonide tõttu on mitte-USA rafineerimistehastel piiratud võimekus Venezuela väga rasket naftasorti kasutada. Eranditeks on India ja Hiina.

Enne sanktsioone saatis PDVSA enam kui 500 000 barrelit naftat USAsse, mis oli ettevõttele suurim hetketehingute turg. Järgnesid India ja Hiina vastavalt üle ja alla 300 000 barreli naftaga ööpäevas.

Venezuela saatis oma naftaministri Manuel Quevedo Indiasse rafineerimistehaseid veenma, et nad kahekordistaksid ostmist.